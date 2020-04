Lavoro & Sindacato Coronavirus, la Fit Cisl IrpiniaSannio ricorda Gino Baviello: “Test sui lavoratori di IrpiniAmbiente” 25 aprile 2020

La Fit Cisl IrpiniaSannio esprime la sua vicinanza alla famiglia dell’amico e lavoratore Baviello Gino per la sua prematura e tragica scomparsa. Padre esemplare e lavoratore instancabile, operatore ecologico presso la stazione di trasferenza di Flumeri, ha lottato con tutte le sue forze per combattere questo maledetto virus che ha colpito gravemente il nostro Paese.

“I lavoratori di IrpiniAmbiente – dichiara il Segretario Generale della Fit Cisl IrpiniaSannio Francesco Codella – hanno svolto il loro lavoro in maniera puntuale per assicurare continuità al servizio nonostante l’emergenza. É fondamentale lavorare nel rispetto dei protocolli di sicurezza, a tutela dei lavoratori e di tutta la nostra comunità. I lavoratori hanno il diritto di sentirsi sicuri e tutelati. Devono anche loro essere considerati una categoria a rischio non solo perché esposti ai rischi collegati alle attività svolte.

Chiedo alle autorità competenti e preposte di effettuare lo screening territoriale per la diffusione del contagio, di effettuare i test su tutti i lavoratori dell’azienda IrpiniAmbiente che ogni giorno mettono a repentaglio la propria salute sul posto di lavoro e, nel peggiore dei casi, la propria vita. Questa tragedia che ha colpito non soltanto la comunità di Flumeri – conclude Codella – deve farci riflettere ancora di più sull’importanza dell’utilizzo dei presidi di sicurezza e sul rispetto delle regole, non solo per noi stessi e per le nostre famiglie, sperando in un rapido rientro alla normalità”.