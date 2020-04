Coronavirus Irpinia, altri tre casi: anche un’ostetrica

di AnFan – Un nuovo caso di Coronavirus in provincia di Avellino. Si tratta di una ostetrica originaria di Pietradefusi (Avellino) e residente al Fatebenefratelli di Benevento. La donna è in quarantena nella sua abitazione, positivo il compagno infermiere del Rummo di Benevento.

La categoria del personale sanitario si dimostra il più colpito dal contagio con oltre trenta casi in Irpinia. Altri due casi di Coronavirus da segnalare a Gesualdo in provincia di Avellino. E’ comunicarlo è il primo cittadino Edgardo Pesiri. In totale sono nove. Il sindaco dice: “Bisogna rispettare le regole e rimanere in casa”.