Coronavirus, il messaggio del vice Coordinatore Campania Mid Giovanni Esposito

Il Vice Coordinatore Campania Mid Giovanni Esposito del Movimento Italiano Disabili Campania attraverso questo comunicato esprime il cordoglio e la vicinanza unendosi al dolore di tutte le famiglie di ogni zona del territorio che in questo momento hanno perso i propri cari a causa del Coronavirus.

“Intendo rivolgere il mio invito a tutti i diversamente abili a tenere duro in questa fase di emergenza perché solo con il sacrificio che tutti insieme stiamo facendo di restare in casa e uscire solo se strettamente necessario per esigenze rilevanti possiamo sperare di uscire presto da questa fase e tornare alla vita quotidiana che facevamo lasciando alle spalle il virus come un triste ricordo del passato senza dimenticarci però dei sacrifici di quanti si sono spesi per aiutarci: forze dell’ordine, medici, infermieri e operatori sanitari e soprattutto senza dimenticaci di quanti hanno perso la vita”.

Il Vice Coordinatore dichiara: “Mi rivolgo a voi diversamente abili invitandovi a trascorrere le giornate restando in contatto con i vostri amici attraverso i social, guardando la tv o a trascorrere il vostro tempo con giochi di società in compagnia dei vostri cari , o a chi è appassionato ad ascoltare della buona musica, o per chi ne è in possesso usando i comunicatori o tablet, ma restiamo a casa come tutti , possiamo essere esempio per tanti facendo cosi”.

“ Infine invito i sindaci e le istituzioni ad attivarsi anche attraverso i portavoce al governo con misure adeguate per sostenere i commercianti che in questa fase si vedono costretti ad affrontare delle spese gestionali nonostante la chiusura delle loro attività commerciali”.