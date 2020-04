Attualità Coronavirus, il Forum dei Giovani di Grottolella raccoglie 1.300 euro e compra 240 mascherine per il Moscati 17 aprile 2020

Il Forum dei Giovani di Grottolella, in quest’emergenza che sta interessando il nostro paese e il mondo intero, ha deciso di scendere in campo e aiutare concretamente la nostra comunità, devolvendo un piccolo contributo per acquistare delle mascherine, che sono state poi distribuite a tutte le famiglie di Grottolella nelle prime settimane della emergenza sanitaria, un’iniziativa molto apprezzata dai cittadini del piccolo centro irpino.

In quanto associazione attiva sul territorio e in modo particolare nella comunità di Grottolella, il Forum ha deciso di continuare a profondere il proprio impegno e di lanciare una nuova iniziativa, ovvero una raccolta fondi, che ha coinvolto in modo particolare i giovani della comunità di Grottolella, raccogliendo circa 1.300 euro, successivamente utilizzati per l’acquisto di 240 Dispositivi di Protezione Individuale donati all’ospedale “A.O.S.G. Moscati” di Avellino e messe immediatamente a disposizione del personale sanitario.

“Questa iniziativa, come del resto tutte le altre, contraddistingue ancora una volta il Forum dei Giovani di Grottolella e tutta la sua popolazione, per il suo attivismo verso una causa benefica, al fine di realizzare appieno i principi di solidarietà e di partecipazione attiva, principi che fin dall’inizio del nostro mandato, hanno caratterizzato il nostro modus operandi e il nostro rapporto con le istituzioni e con tutti i gruppi sociali presenti sul territorio. Inoltre, quest’iniziativa della raccolta fondi rappresenta in modo tangibile la coesione che ci ha caratterizzati in un momento così difficile per la nostra patria, la speranza di ragazzi giovani e ambiziosi che si impegnano nel sociale e guardano al futuro con consapevolezza, determinazione e fiducia” dichiarano i giovani del Forum dei Giovani di Grottolella.