Attualità Coronavirus, il dato suddiviso per regione 4 giugno 2020

Il dato suddiviso per regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi scendono a 17 su 21 le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero: Veneto, Marche, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia, Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e anche Trento e Bolzano. Da Sottolineare che metà di tutti i contagi stanno avvenendo in Lombardia. Leggero peggioramento in Piemonte e Liguria. Bene il Veneto con l’Epidemia azzerata.

Lombardia 89.526 (+84, +0.1%; ieri +237)

Emilia-Romagna 27.860(+18, +0.1%; ieri +14)

Veneto 19168 (+4, +0,1%; ieri +2)

Piemonte 30.758 (+24, +0,1%; ieri +19)

Marche 6.738 (+3, +0,1%; ieri +1)

Liguria 9.772 (+21, +0,2%; ieri +17)

Campania 4.822 (+1, +0,1%; ieri +12)

Toscana 10.122 (+1, +0,1%; ieri +4)

Sicilia 3.447 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di seguito)

Lazio 7.764 (+11, +0,1%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.279 (+3, +0.1%; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.255 (+3, +0,1%; ieri +3)

Puglia 4.503 (+4, +0,1%; ieri +1)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

Bolzano 2.598 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno consecutivo)

Sardegna 1.357 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Trento 4.433 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il sesto giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno consecutivo)