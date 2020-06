Coronavirus, il dato nazionale di oggi suddiviso per regioni

L”incremento di nuovi casi di Covid-19 è di + 379 contro i +202 di ieri. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 dell’11 giugno. Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 236.142.

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali.

La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi salgono a 16 su 21 le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero: Veneto, Marche, Toscana, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia, Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e anche Trento e Bolzano.

Lombardia 90.680 (+99, +0,1%; ieri +192)

Emilia-Romagna 27.970 (+24, +0,1%; ieri +18)

Veneto 19.194 (+3; ieri +4)

Piemonte 30.916 (+26, +0,1%; ieri +21)

Marche 6.750 (+3; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 9.854 (+20, +0,2%; ieri +8)

Campania 4.834 (+1; ieri +5)

Toscana 10.148 (+3; ieri +1)

Sicilia 3.455 (+1; ieri +2)

Lazio 7.869 (+18, +0,2%; ieri +23)

Friuli-Venezia Giulia 3.286 (+2, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.266 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Puglia 4.512 (nessun nuovo caso, come ieri)

Umbria 1.436 (+1, +0,1%; ieri +3)

Bolzano 2.604 (nessun nuovo caso, come ieri)

Calabria 1.159 (nessun nuovo caso per il quinto giorno consecutivo)

Sardegna 1.361 (nessun nuovo caso per il quarto giorno consecutivo; ieri -1 per un ricalcolo)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Trento 4.439 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Molise 439 (+1, +0,2%; ieri +2)

Basilicata 400 (nessun nuovo caso; ieri +1)