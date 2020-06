Altre news dall'Italia e dal Mondo Coronavirus, il dato di oggi in Italia suddiviso per regioni 15 giugno 2020

L’incremento di nuovi casi di Covid-19 è pari a 303. In calo il trend generale dei decessi. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 15 giugno.

Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 237.290.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.489 (-105 rispetto a ieri) e di questi 207 sono in TERAPIA INTENSIVA (-2, -1% rispetto a ieri ; ieri il calo era stato -11) mentre 22.213 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi salgono a 17 su 21 le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero: Veneto, Marche, Liguria, Toscana, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia, Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e anche Trento e Bolzano.

Lombardia 91.917 (+259, +0,3%; ieri +244)

Emilia-Romagna 28.084 (+11; ieri +17)

Veneto 19.220 (+1; ieri +7)

Piemonte 31.061 (+2; ieri +30)

Marche 6.762 (+4, +0,1%; ieri +4)

Liguria 9.887 (+8, +0,2%; ieri +4)

Campania 4.613 (+4, +0,1%; ieri +1)

Toscana 10.188 (+8, +0,1%; ieri +8)

Sicilia 3.458 (+1; ieri +1)

Lazio 7.958 (+3; ieri +14)

Friuli-Venezia Giulia 3.296 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Abruzzo 3.279 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Puglia 4.516 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.436 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)

Bolzano 2.611 (nessun nuovo caso, dal totale sono stati tolti due per un ricalcolo; ieri +3)

Calabria 1.162 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Sardegna 1.363 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno consecutivo)

Trento 4.448 (+1; ieri +1)

Molise 439 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)