Coronavirus, il bollettino si fa pesante: i positivi in Irpinia, comune per comune

Coronavirus, il bollettino inizia a farsi pesante. Dopo la notizia del primo decesso risultato positivo al Covid-19 (un 73enne di Mirabella Eclano con comorbilità), sono risultati positivi in serata altri 18 tamponi effettuati su altrettante persone residenti in Irpinia, tra cui anche quello dell’anziano deceduto. I tamponi sono stati effettuati sia dal “Moscati” che dal “Cotugno” di Napoli.

In tutto in Irpinia si contano 37 positività, così ripartite:

22 nel Comune di Ariano Irpino

4 nel comune di Mirabella Eclano (di cui uno deceduto)

2 nel Comune di Avellino

2 nel Comune di Gesualdo

1 nel Comune di Mercogliano

1 nel Comune di Grottaminarda

1 nel Comune di Chiusano San Domenico

1 nel Comune di Venticano

1 nel Comune di Forino

1 nel Comune di Lauro

1 nel Comune di Savignano Irpino

I pazienti ricoverati si trovano tra la struttura di Contrada Amoretta e il “Rummo” di Benevento, altri invece risultano in isolamento domiciliare.

Come per tutti i casi si attende la conferma ulteriore dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi.