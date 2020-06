Attualità Coronavirus, i dati suddivisi per regioni 2 giugno 2020

Covid-19, i pazienti ricoverati con sintomi sono 5.916 (-183 rispetto a ieri) e di questi 408 sono in terapia intensiva (-16, -3,8% rispetto a ieri ; ieri il calo era stato -11) mentre 33.569 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.

Oggi sono ben 19 le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero: Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia, Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e anche Trento e Bolzano. Da Sottolineare che TUTTI I CONTAGI stanno avvenendo in 2 regioni ovvero Lombardia, Piemonte con la Lombardia che copre metà dei contagi totali. Bene il Veneto con l’Epidemia azzerata.

Lombardia 89.205 (+187, +0,2%; ieri +50)

Emilia-Romagna 27.828 (+19, +0,1%; ieri +19)

Veneto 19.162 (+8, +0,1%; ieri +2)

Piemonte 30.715 (+57, +0,2%; ieri +21)

Marche 6.734 (+4, +0.1%; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 9.734 (+15, +0,2%; ieri +56)

Campania 4.809 (+3, +0,1%; ieri +4)

Toscana 10.117 (+10, +0,1%; ieri +3)

Sicilia 3.447 (+4, +0.1; ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.743 (+5, +0,1%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.276 (+2, +0,1%; ieri +1)

Abruzzo 3.249 (+4, +0,1%, ieri +1)

Puglia 4498(nessun nuovo caso, ieri +4)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)

Bolzano 2.598 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)

Sardegna 1.357 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Trento 4.432 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo).