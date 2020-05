Coronavirus. I dati regione per regione della Protezione Civile

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 213.013 (+1.075) di cui 98.467 (-1.513)

• DECEDUTI: 29.315 (+236)

• GUARITI: 85.231 (+2.352)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 213.013 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.075 persone in più rispetto a ieri con una crescita dello 0,5%) . Di queste 29.315 sono decedute (+236,+0,8%) e 85.231 sono guarite o dimesse (+2.352 +2,6%). Attualmente i soggetti sicuramente positivi sono 98.467 (-1.513 rispetto a ieri ) (il conto sale a 213.013 se nel conteggio vengono giustamente inclusi anche i morti e i guariti, considerando così tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

Il DATO più IMPORTANTE: i pazienti ricoverati con sintomi sono 16.270 (-553 rispetto a ieri) e di questi 1.427(-52, -2,6% rispetto a ieri ; ieri il calo era stato -22) mentre 80.770 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi sale a 13 il numero di Regioni già crescita di contagi prossima a zero : Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta, Abruzzo, Puglia, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e anche Trento e Bolzano. Da Sottolineare che solo 3 regioni ovvero Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna coprono la gran parte dei nuovi contagi.

Lombardia 78.105 (+577, +0.7%; ieri erano stati +526)

Emilia-Romagna 26.175 (+159, +0.6%; ieri erano stati +166)

Veneto 18.373 (+55, +0.3%; ieri erano stati +94)

Piemonte 27.622 (+192, +0.7%; ieri erano stati +251)

Marche 6363 (+44, +0.7%; ieri erano stati +21)

Liguria 8.412 (+53, +0.6%; ieri erano stati +47)

Campania 4.498 (+14, +0.3%; ieri erano stati +25)

Toscana 9.601 (+38, +0.4%; ieri erano stati +38)

Sicilia 3.255 (+15, +0.5%; ieri erano stati +27)

Lazio 6.847 (+38, +0.6%; ieri erano stati +53)

Friuli-Venezia Giulia 3.076 (+4, +0.1%; ieri erano stati +13)

Abruzzo 3.000 (+4, +0.1%; ieri erano stati +32)

Puglia 4.153 (+9, +0.2%; ieri erano stati +11)

Umbria 1.394 (nessun nuovo caso, come ieri)

Bolzano 2.541 (+5, +0.2%; ieri erano stati +1)

Calabria 1.118 (+4, +0.4%; ieri +2)

Sardegna 1.317 (il dato segna una progressione negativa — -2 — rispetto a ieri: l’andamento deriva da un riconteggio della struttura regionale)

Valle d’Aosta 1.143 (+1, +0.1%; ieri erano stati +6)

Trento 4.258 (+11, +0.3%; ieri erano stati +66)

Molise 301 (nessun nuovo caso, come ieri)

Basilicata 386 (nessun nuovo caso, ieri erano stati +6)

Ripartizione dei contagiati

per provincia – 04/05/2020

LOMBARDIA

Bergamo 11.538

Brescia 13.122

Como 3.332

Cremona 6.109

Lecco 2.360

Lodi 3.062

Monza Brianza 4.850

Milano 20.254

Mantova 3.201

Pavia 4.522

Sondrio 1.210

Varese 2.838

Altro/in fase di verifica 1.707

EMILIA-ROMAGNA

Piacenza 4.251

Parma 3.227

Reggio Emilia 4.778

Modena 3.747

Bologna 4.590

Ferrara 938

Ravenna 986

Forlì Cesena 1.622

Rimini 2.036

Altro/in fase di verifica 0

VENETO

Padova 3.871

Venezia 2.513

Rovigo 430

Vicenza 2.719

Verona 4.821

Belluno 1.135

Treviso 2.557

Altro/in fase di verifica 327

MARCHE

Ancona 1.819

Pesaro e Urbino 2.571

Macerata 1.034

Fermo 451

Ascoli Piceno 284

Altro/in fase di verifica 204

PIEMONTE

Alessandria 3.593

Asti 1.623

Biella 992

Cuneo 2.553

Novara 2.377

Torino 13.916

Vercelli 1.145

Verbano-Cusio-Ossola 1.065

Altro/in fase di verifica 358

VALLE D’AOSTA

Aosta 1.143

Altro/in fase di verifica 0

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano 2.541

Trento 4.258

Altro/in fase di verifica 0

TOSCANA

Firenze 3.224

Pistoia 647

Lucca 1.308

Siena 425

Massa Carrara 1.018

Arezzo 651

Pisa 858

Livorno 526

Grosseto 413

Prato 531

Altro/in fase di verifica 0

CAMPANIA

Napoli 2.473

Avellino 469

Benevento 186

Caserta 424

Salerno 662

Altro/in fase di verifica 284

LAZIO

Roma 4.948

Frosinone 567

Rieti 325

Viterbo 397

Latina 505

Altro/in fase di verifica 105

LIGURIA

Savona 1.289

La Spezia 861

Imperia 1.376

Genova 4.878

Altro/in fase di verifica 8

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste 1.284

Gorizia 189

Udine 957

Pordenone 646

Altro/in fase di verifica 0

SICILIA

Agrigento 135

Caltanissetta 162

Catania 1.009

Enna 418

Messina 550

Palermo 516

Ragusa 92

Siracusa 234

Trapani 139

Altro/in fase di verifica 0

PUGLIA

Bari 1.328

Barletta Andria Trani 379

Brindisi 582

Foggia 1.070

Lecce 497

Taranto 265

Altro/in fase di verifica 32

UMBRIA

Terni 350

Perugia 992

Altro/in fase di verifica 52

ABRUZZO

L’Aquila 242

Chieti 766

Pescara 1.351

Teramo 641

Altro/in fase di verifica 0

MOLISE

Campobasso 226

Isernia 56

Altro/in fase di verifica 19

SARDEGNA

Cagliari 2412

Sud Sardegna 94

Oristano 55

Nuoro 78

Sassari 848

Altro/ in fase di verifica 0

BASILICATA

Potenza 188

Matera 198

Altro/in fase di verifica 0

CALABRIA

Cosenza 459

Reggio Calabria 256

Catanzaro 208

Vibo Valentia 75

Crotone 118

Altro/in fase di verifica 2