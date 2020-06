Attualità Coronavirus, i dati regione per regione 17 giugno 2020

Coroavirus, i pazienti ricoverati con sintomi sono 3.301 (-188 rispetto a ieri) e di questi 177 sono in terapia intensiva (-30, -15% rispetto a ieri ; ieri il calo era stato -2) mentre 21.091 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi scendono a 18 su 21 le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero: Veneto, Marche, Liguria, Toscana, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia, Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e anche Trento e Bolzano. Da Sottolineare che quasi tutti i contagi stanno avvenendo in Lombardia, e in parte anche Piemonte ed Emilia Romagna in misura minore.

Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.

Lombardia 92.060 (+143, +0,2%; ieri +259)

Emilia-Romagna 28.097 (+13, +0,1%; ieri +11)

Veneto 19.221 (+1; ieri +1)

Piemonte 31.090 (+29, +0,1%; ieri +2)

Marche 6.763 (+1; ieri +4)

Liguria 9.891 (+4; ieri +8)

Campania 4.613 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Toscana 10.191 (+3; ieri +8)

Sicilia 3.460 (+2, +0,1%; ieri +1)

Lazio 7.967 (+9, +0,1%; ieri +3)

Friuli-Venezia Giulia 3.297 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.280 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Puglia 4.516 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Umbria 1.437 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.611 (nessun nuovo caso, come ieri)

Calabria 1.162 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Sardegna 1.365 (+2, 0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

Trento 4.448 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Molise 439 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila).