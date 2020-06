Attualità Coronavirus, i dati di tutte le regioni 24 giugno 2020

Coronavirus, il dato suddiviso per regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi sono 18 su 21 le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero: Veneto, Marche, Liguria, Toscana, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia, Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e anche Trento e Bolzano. Da Sottolineare che quasi tutti i contagi stanno avvenendo in Lombardia, ma viene registrato un nuovo strano boom in Emilia Romagna ed un leggero incremento anche in Piemonte.

Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.

Lombardia 93.261 (+88, +0,1%; ieri +62)

Emilia-Romagna 28304 (+44, +0,2%; ieri +17)

Veneto 19.253 (+3, ieri +3)

Piemonte 31.276 (+22, +0,1%; ieri +6)

Marche 6.779 (+4, +0,1%; ieri +1)

Liguria 9.940 (+1; ieri +4)

Campania 4.645 (+11, +0,2%; ieri +10)

Toscana 10.222 (+5; ieri +6)

Sicilia 3.074 (+1, ieri +1)

Lazio 8.039 (+6, +0,1%; ieri +8)

Friuli-Venezia Giulia 3.305 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Abruzzo 3.283 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Puglia 4.529 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Umbria 1.439 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.634 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.175 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Sardegna 1.361 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.194 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Trento 4.852 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Molise 444 (nessun nuovo caso)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il tredicesimo giorno di fila).