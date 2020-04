Coronavirus, Gubitosa e Sibilia donano mascherine a Forze dell’Ordine e Prefettura

Domani, lunedì 27 aprile, alle ore 10:30 il deputato Michele Gubitosa e il Sottosegretario Carlo Sibilia saranno in Prefettura ad Avellino per effettuare una prima fornitura di mascherine reperite sul mercato per far fronte alle necessità degli operatori delle Forze dell’Ordine e delle Rsa irpine eventualmente carenti di tali dispositivi.

A seguire si recheranno presso la Questura, il comando provinciale dei Carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del Fuoco per donare mascherine chirurgiche da distribuire agli appartenenti dei propri corpi o, dove possibile, a situazioni di difficoltà note in Irpinia.

Tale consegna è frutto di un primo step di donazioni che saranno implementate in base alle esigenze emerse o che emergeranno, di volta in volta, in qualsiasi ambito della città di Avellino e nella provincia, tenendo conto della capacità produttiva.