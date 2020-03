Coronavirus. Gubitosa: “Credito d’imposta automatico a chi affida lavori a p.iva”

Il Credito d’imposta automatico a chi affida lavori a partita iva. Una proposta di Michele Gubitosa, parlamentare del M5S, lo ha dichiarato nello speciale LABNEWS condotto da Maresa Calzone su LabTv.

“Da oggi saranno disponibili i 400 milioni destinati ai sindaci italiani affinché facciano fronte in modo immediato ai bisogni dei nuclei familiari in difficoltà. L’intervento del Governo rientra in un pacchetto di stanziamenti che anticipa il Decreto di Aprile dove investiremo più soldi rispetto ai 25 miliardi del Cura Italia. Personalmente, da giorni sono a lavoro per la ripartenza, strutturando misure per immettere liquidità nel sistema e riavviare la produzione di aziende e partite Iva”. Afferma Gubitosa.

“In Commissione Bilancio proporrò numerosi incentivi e crediti di imposta automatici per chi commissionerà lavori a partite Iva e piccole aziende. Sono convinto che queste iniziative del Governo a supporto dei cittadini rappresentino uno strumento necessario per queste settimane di chiusura totale, dopodiché passeremo a dare sostegno ad investire nelle nostre aziende: ogni euro immesso nel sistema dovrà produrre sviluppo. Dobbiamo ripartire prima possibile e sbloccare il Paese, occorrono impulsi forti per rilanciare il sistema economico: l’Europa deve necessariamente fare la sua parte“. Conclude il deputato irpino.