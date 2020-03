Coronavirus, Fish Campania e Anffs hanno incontrato Task Force della Regione Campania

Nella mattinata di martedì17 marzo, il Presidente del Coordinamento Regionale dell’Anffas Campania, Salvatore Parisi, in rappresentanza anche della Fish Campania, ha incontrato la “Task Force” della Regione Campania che si sta occupando dell’emergenza SARS-COV-2.

Erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano. Il Presidente Parisi ha posto all’attenzione dell’assise, le difficoltà che quotidianamente affrontano le persone con disabilità e le loro famiglie. Loro vivono un’emergenza nell’emergenza.

Sono stati affrontati i temi riguardanti le persone fragili (anziani e disabili) che vivono nelle strutture RSA. Per la loro condizione sono estremamente vulnerabili all’infezione del virus, quindi è necessario attivare un protocollo specifico di prevenzione per evitare un contagio di massa. Al centro anche persone con disturbi del comportamento, psichici e relazionali che potrebbero avere la necessità di uscire una o più volte al giorno. Durante la riunione è stato chiarito che possono uscire per tempi brevi e nei pressi della propria abitazione, purché accompagnate da un familiare o da un caragiver, naturalmente rispettando tutte le norme di sicurezza.

In ultimo, ma non di importanza, Parisi ha sollecitato alla Task Force l’istituzione dell’unità speciale, prevista dal DL del 9 marzo 2020 n.14 all’art.9, per affrontare, insieme anche alle Associazioni delle Persone con disabilità ed in concerto con le loro famiglie più rappresentative, le tematiche che riguardano i soggetti con disabilità e le loro famiglie di tutta la Regione (assistenza domiciliare, assistenza specialistica).

Fish Campania, presieduta da Daniele Romano, ed Anffas apprezzano la sensibilità dimostrata dal Presidente De Luca e si esprimono a favore dell’apertura da parte della “Task Force” della Regione Campania a collaborare con le Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. “Accogliamo con soddisfazione la delibera di giunta proposta dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini ed appena approvata – fanno sapere le due associazioni -. E’ stata disposta l’anticipazione di 15 milioni di euro relativi al Fondo nazionale e regionale per le Politiche sociali che ha lo scopo di assicurare il regolare svolgimento dei servizi sociali nell’attuale periodo emergenziale con priorità ai soggetti con disabilità e agli anziani. Siamo convinti – concludono – che solo facendo squadra è possibile affrontare questa drammatica emergenza”.