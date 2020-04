Coronavirus, Festa:”Altri 100 mila euro per far fronte all’emergenza”

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha aggiornato la comunità irpina, attraverso una diretta dal suo profilo Facebook, su alcune novità del territorio.

“Settimana importante – ha detto – dove sono stati fatti tanti test rapidi, i quali hanno riscontrato 9 positivi. Ora toccherà all’ASL effettuare il tampone per avere la certezza. All’inizio ci prendevano per visionari ma ora tutta l’Italia si sta adeguando a questo metodo”.

” Le tante persone recatesi a Campo Genova – continua – riscontra come la comunità abbia seguito l’operato dell’amministrazione, e ciò ci rende orgoglioso. Sono molto soddisfatto del nostro lavoro e voglio ringraziare i tanti volontari che si stanno impegnando in questa battaglia”.

Il sindaco inoltre, ha ricordato alle persone che hanno problemi economici a non avere vergogna e rivolgersi al Comune per un aiuto economico e per poter usufruire dei buoni spesa.

In conclusione, Festa annuncia che domani mattina si terrà la giunta perchè c’è bisogno di investire altri 100 mila euro per poter far fronte all’emergenza. Tale denaro, sarà investito per l’acquisto di mascherine e beni di prima necessità per le persone che hanno bisogno di essere aiutate.

“Si lavora per la comunità – conclude Festa – e in questi momenti non esistono sabato, domenica ne Pasqua”.