Coronavirus. Donato respiratore al Frangipane dalla diocesi di Ariano Irpino

Per far fronte all’emergenza coronavirus Covid-19, la Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia ha disposto l’acquisto di un respiratore per il trattamento di pazienti critici affetti da coronavirus che si trovano in terapia sub intensiva e da destinare all’Ospedale “S. Ottone Frangipane” di Ariano Irpino.

Il Vescovo Sergio Melillo, presente e vicino quotidianamente ad ognuno sin dall’inizio dell’emergenza, sottolinea che “si tratta di un’iniziativa concreta per venire incontro alle difficoltà del momento” che hanno colpito, ormai da giorni, Ariano Irpino e tutti i paesi limitrofi che fanno parte della Diocesi irpina. “Ho provveduto – prosegue il Vescovo – per conto della nostra amata Diocesi, ad acquistare un respiratore per gli ammalati ricoverati nell’Ospedale di Ariano. Restiamo uniti e preghiamo affidandoci alla Vergine dell’Annunciazione”.

La lieta notizia, infatti, arriva proprio nel giorno liturgicamente dedicato alla festa dell’Annunciazione, come segno della carità e dell’Amore di Dio che coinvolge uomini e fedeli nel cammino della corresponsabilità e della condivisione.