Coronavirus, distributori di benzina chiusi a partire da domani notte

Il Coronavirus renderà complicato anche fare benzina, in quanto gli impianti di rifornimento carburanti cominceranno a chiudere dalla giornata di mercoledì 25 Marzo. Da domani notte infatti, cominceranno a chiudere quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali e, man mano, si accoderanno anche quelli lungo le viabilità.

Faib-Fegica – Figisc /Anisa, in una nota stampa, hanno annunciato la chiusura ed hanno puntualizzato che coloro i quali esercitano la professione di benzinai, in questo periodo, non hanno sicurezze ne protezioni sul lavoro.

Essendo, giustamente, esposti ad un pericolo per loro stessi e per le famiglie hanno deciso di abbassare la serranda e non andare più a lavoro.