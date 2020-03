Coronavirus, De Luca: previsione entro aprile 3mila contagiati

“Ad oggi in Campania ci sono 750 contagi, 79 persone in terapia intensiva. La previsione che fanno i tecnici è questa: entro il 29 marzo saremo a 1500 contagi, entro inizio aprile avremo 3mila persone positive e 140 persone in condizione da richiedere ricovero in terapia intensiva”. Così in diretta Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

“Io sono per chiudere tutto e militarizzare l’Italia”. “La penso diversamente dal governo nazionale, mezze misure non risolvono il problema ma finiscono per aggravare le condizioni di vita dei cittadini”. “L’Italia si rivela il Paese del mezzo mezzo e del fare finta”, ha aggiunto.