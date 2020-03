Coronavirus: De Luca chiede l’intervento dell’esercito in Campania

“Nonostante i numerosi provvedimenti adottati per finalità di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da Covid-19, in diverse parti del territorio regionale continuano a registrarsi ancora assembramenti dei cittadini e trasgressioni alle prescrizioni che sono state imposte in sede nazionale e regionale”.

Lo ha denunciato, in una lettera inviata al presidente del consiglio, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha chiesto la possibilità di impiegare l’esercito per pattugliare le strade: “Le misure adottate, a tutta evidenza, non possono rivelarsi efficaci se non vengono garantiti capillari controlli e se non si irrogano le necessarie sanzioni nei confronti di comportamenti gravemente irresponsabili”, ha spiegato De Luca che ha aggiunto: “Si chiede, per tali ragioni, un impegno straordinario delle forze dell’ordine e la presenza dell’Esercito, quali misure ormai indispensabili in funzione della dissuasione degli assembramenti, della mobilita’ ingiustificata, di forme illegittime di ambulantato sul territorio”.

Quindi la conclusione: “Per ragioni di coordinamento organizzativo, si ritiene altresi’ utile essere informati sul numero delle pattuglie messe a disposizione in funzione delle necessarie attivita’ di controllo rispetto ai fenomeni sopra descritti”.