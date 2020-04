Coronavirus, D’Amelio:” Tavolo istituzionale accompagnerà anche la fase 2”

Stamani si è riunita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, allargata all’Ufficio di Presidenza, per monitorare l’emergenza Covid-19 in Campania. Al tavolo istituzionale, che si è riunito in videoconferenza ed è stato presieduto dalla presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosetta D’Amelio, hanno partecipato il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e l’assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque.

“Il tavolo istituzionale permanente, istituito dal Consiglio regionale della Campania per far fronte all’emergenza coronavirus è un’importante sede di ascolto e di confronto con il Governo regionale, sia per la fase di prevenzione e di contrasto della pandemia sul fronte sanitario che per quella volta a promuovere misure e interventi per affrontare le disastrose conseguenze economiche del coronavirus” – ha sottolineato la presidente Rosetta D’Amelio -.

“Dopo aver affrontato l’emergenza sanitaria, ci aspettano mesi ancora più intensi per avviare la cosiddetta “fase 2” e accompagnare le iniziative annunciate dal presidente De Luca per il Piano regionale per lo screening di massa sui cittadini campani, che si svilupperà in modo parallelo con il piano di rilancio delle attività economiche e sociali, e per dare voce alle problematiche e alle esigenze dei territori nel difficile percorso di ricostruzione economica e sociale che vede impegnata l’intera Istituzione regionale” – ha concluso D’Amelio -.