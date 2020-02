Attualità In Evidenza Primo Piano Coronavirus, da De Luca raccomandazioni più che precauzioni. Al Moscati si potranno fare i test 24 febbraio 2020

“In Campania a oggi non ci sono contagiati accertati. Non esiste, quindi, un’emergenza in Campania”. Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Da parte del governatore raccomandazioni più che precauzioni: “Chiediamo di non ingolfare il numero verde relativo al Coronavirus. Nei casi sospetti e nelle richieste di accertamento bisogna rivolgersi al 118 o ai medici di medicina generale, non al numero verde che è informativo”.

Ai sindaci, De Luca chiede di non procedere alla chiusura delle scuole: “chiaramente sono linee guida e non atti autoritativi, comunicateci – aggiunge il governatore – immediatamente le situazioni o i casi sospetti.

Con il Cotugno siamo grado nel giro di poche ore di fare i campioni, mandarli al Cotugno e avere nel giro di due ore il risultato. A valle si procede ma non prima altrimenti si crea un clima immotivato di psicosi. Questo sarà contenuto nelle linee guida che diffonderemo a breve. Anche l’Ospedale “Moscati” di Avellino nelle prossime ore sarà attrezzato a eseguire i tamponi di verifica per il Coronavirus”.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico “l’indicazione che viene dal ministero è non dotare in maniera immotivata di mascherine e amuchina, significa poi dotarne tutta Italia”.

Domani, Napoli-Barcellona, gara di Champions, “si gioca regolarmente”. “In ogni caso – aggiunge il presidente della Regione – sono in via definizione delle linee guida regionali per Asl e Comuni. Ci vuole grande senso di responsabilità e spirito nazionale. Siamo attentissimi, non distratti, ma sulla base della ragionevolezza”.