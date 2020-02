Attualità Coronavirus, Carnevale annullato a Benevento. Sibilia: “In Irpinia per ora non sono a rischio” 24 febbraio 2020

Domani niente carnevale a Benevento, lo ha affermato il sindaco Clemente Mastella durante il summint al Comune sul rischio Coronavirus.

“Non sono a rischio in questo momento in Irpinia – ha invece dichiarato questa mattina il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, che ha incontrato il Prefetto Paola Spena a Palazzo di Governo – attendiamo ovviamente il vertice convocato per questo pomeriggio con Asl, Prefettura e Forze dell’Ordine, ma non roviniamoci situazioni che non hanno nulla a che fare con pericoli di contagio. Bisogna avere tutte le precauzioni del caso, ma l’Irpinia non ha profili di rischio”.