Coronavirus, il sindaco di Monteforte annuncia un caso di ripositivizzazione

“Si informa la cittadinanza che, come comunicato dall’Azienda Sanitaria Locale, un caso di ripositivizzazione è stato riscontrato sul territorio di Monteforte Irpino. A tale proposito si specifica che gli addetti ai lavori stanno tracciando i contatti della persona le cui generalità non saranno rese note in ottemperanza alla legge sulla tutela della privacy”.

Così ieri su Facebook il sindaco di Monteforte Irpino Costantino Montedoro, che ha riferito pertanto di una persona ancora positiva al tampone in una giornata caratterizzata da zero nuovi casi come da comunicazione ufficiale Asl.