Coronavirus. Aiuti economici nel Sannio per fronteggiare l’emergenza

Primi considerevoli aiuti economici della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti per l’emergenza coronavirus. Questa mattina il vescovo mons. Domenico Battaglia e il direttore della Caritas diocesana don Pino Di Santo hanno destinato 35.000,00 euro alle parrocchie, come segno concreto di attenzione alle famiglie e alle persone che stanno vivendo situazioni di disagio per l’acquisto di generi di prima necessità e per interventi destinati ad anziani soli e persone fragili.

Inoltre è stato inviato il primo contributo di 3.500,00 euro per l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, frutto della raccolta fondi lanciata 10 giorni fa per l’acquisto di attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che possano essere di supporto alla gravosa necessità attuale, consentendo ai medici, agli infermieri e agli operatori tutti di svolgere in efficienza e sicurezza il proprio delicato compito. Un sostegno economico, tramite questa raccolta fondi, che proseguirà ad oltranza per tutte le esigenze che occorreranno al presidio ospedaliero sannita.

A questi 2 stanziamenti, per i bisogni di famiglie e di operatori medico-sanitari, vanno ad aggiungersi l’impegno quotidiano di operatori e volontari diocesani e parrocchiali della Caritas, nel Centro d’Ascolto dell’Ufficio “Fragilità e Progettazione” di Cerreto Sannita (Casa Santa Rita), sempre aperto per qualsiasi bisogno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (è possibile contattare gli operatori, telefonando al numero di telefono 0824860176).

Il vescovo Mimmo, in questi giorni, ha avuto modo di stare accanto agli operatori e ai volontari della Caritas, e di toccare con mano il grande lavoro che stanno facendo, cercando di non lasciare nessuno né da solo, né indietro. Per questo ringrazia di cuore ognuno di loro e quanti si stanno adoperando perché, con il loro profondo e totale impegno, si stanno facendo vicini a chi ha bisogno come meglio possono.