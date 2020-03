Coronavirus, Adinolfi: ” Riaprite ospedali e assumete medici e infermieri “

“E’ necessario potenziare le strutture ospedaliere esistenti e riaprire quelle chiuse, come per esempio Agropoli, se non vogliamo farci trovare impreparati nel caso in i cui contagi da Coronavirus, oggi limitati, dovessero aumentare, ma anche per gettare le basi per una sanità migliore nel Mezzogiorno per l’immediato futuro dopo tutti i tagli che si sono susseguiti negli anni” – è la denuncia dell’europarlamentare salernitana del Movimento 5 Stelle, Isabella Adinolfi, che chiede il potenziamento della rete ospedaliera sul territorio campano per fronteggiare l’emergenza Covid-19 -.

“In tutto il Paese si sta correndo una corsa contro il tempo, il nostro sistema sanitario che in tempi di pace arranca non poco, – rincara la dose l’europarlamentare – in questa situazione di emergenza risente di tutti tagli del passato. Oltre alle strutture ospedaliere, c’è anche la questione del personale, purtroppo ancora non sufficiente a rispondere a quelle che sono le esigenze del nostro sistema sanitario. Cosa ancora più grave, da quello che emerge in queste ore, la carenza, così come denunciato dai sindacati, dei dispositivi di protezione per il personale sanitario, ovviamente impegnato in prima linea in questa battaglia contro Coronavirus”.

“Dobbiamo guardare al futuro con pragmatismo, occorre formare un numero maggiore di medici e di infermieri – conclude l’on. Adinolfi – Abbiamo bisogno di poter produrre da soli le apparecchiature mediche ed i medicinali. Abbiamo bisogno di riaprire le strutture ospedaliere costrette alla chiusura dai tagli e costruirne di nuove in zone non coperte, periferiche ed interne. Dobbiamo garantire il diritto alla Salute dei nostri cittadini, sempre e comunque”.