Coronavirus. A Serino mascherine per tutte le famiglie

Già dal pomeriggio di martedì l’Amministrazione Comunale di Serino ha iniziato la consegna porta a porta di mascherine protettive gratuite a tutte le famiglie attraverso i volontari delle ‘Guardie Ambientali Centro Italia’ e ‘Alta Valle del Sabato’. Nel giro di pochi giorni verrà completata la consegna su tutto il territorio.

“Come Comune non potevamo che fare quanto più possibile per aiutare la nostra cittadinanza in un momento così delicato e drammatico. Penso che ogni comunità debba fare quanto più possibile, anche con l’aiuto cittadino. Ricordiamo che la mascherina rappresenta una protezione aggiuntiva per chi deve uscire di casa, esclusivamente per motivi di lavoro, salute e acquisti di beni di prima necessità” – ha affermato il Sindaco di Serino -.

“Se siamo riusciti in questo piccolo ma utile gesto, segnale tangibile della nostra vicinanza in un momento così difficile e delicato per la vita della nostra comunità, dobbiamo ringraziare soprattutto l’imprenditore Gaetano De Feo titolare dell’azienda Terminio Frutta e Alimentari & C. s.a.s., che in maniera spontanea e volontaria ha donato gran parte del materiale, l’imprenditore Paolo De Piano titolare della Ditta Ca.Giu.Pa. s.r.l., nonché le ditte Manzo Confezioni e Colella Interior Design. “