Avellino #CoronaVintus: via al social contest. Luongo: “Utilizziamo questi giorni in modo creativo” 16 marzo 2020

Renato Spiniello – Apertura Casa della Protezione Civile e del Volontariato, rinvio dei canoni da pagare nelle strutture pubbliche e contest creativo social: tra le azioni straordinarie messe in campo dall’Amministrazione comunale e comunicate poco fa dal sindaco di Avellino Gianluca Festa, anche quelle di competenza dell’assessore Stefano Luongo.

Il delegato a Eventi, Politiche Giovanili e Patrimonio ricorda, innanzitutto, l’importanza di restare in casa in questo periodo di rischio contagio, e anche l’iniziativa di illuminare con il tricolore il Palazzo Vescovile per lanciare un messaggio di speranza alla città.

Luongo lancia poi la campagna social #Coronavintus: una community online che consentirà ai cittadini del capoluogo di postare su Facebook dei video di 5 minuti mentre sono dediti ad attività artistiche come la musica, il teatro, la cucina o la letteratura e partecipare a un contest che metterà in palio dei biglietti per spettacoli teatrali o partite, che saranno ovviamente validi quando quest’emergenza si concluderà.

“Un modo ricreativo per impegnare la nostra comunità in questo periodo – commenta l’assessore comunale – l’obiettivo è dare spazio alla vostra creatività”.