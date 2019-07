Avellino Calcio Coppa Italia Serie C, ecco i gironi aspettando il campionato 19 luglio 2019

di Claudio De Vito – Dopo i gironi di campionato, ecco anche quelli di coppa. La Lega Pro prende forma giorno dopo giorno in attesa dei calendari che saranno pubblicati giovedì 25 luglio alle 18.30 a Roma presso il Salone d’Onore del Coni. Un mese dopo, il 25 agosto, il via al torneo.

L’Avellino è stato inserito nel girone I della fase eliminatoria insieme al Bari degli ex Pierluigi Frattali e tra poco anche Marco Perrotta e alla Paganese. Si giocherà il 4, l’11 e il 18 agosto (calendario ancora da stabilire) il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, alla quale accederanno le prime dei dieci gironi. Con loro le eliminate dalla coppa nazionale.

Certamente una competizione di scarsa importanza per l’Avellino che sfrutterà i due appuntamenti con i galletti, già affrontati nel girone della Poule Scudetto Serie D, e gli azzurrostellati, appena riammessi in C, come tappe di preparazione al campionato. Chi vince la Coppa Italia di Serie C, va ricordato, ha diritto a partecipare ai playoff di campionato entrando in giorno nella fase nazionale.