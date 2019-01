Attualità Coppa Italia di Eccellenza all’Audax Cervinara, Alaia: “Complimenti alla squadra” 31 gennaio 2019

“Con la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza, l’Audax Cervinara conquista un risultato storico non solo per la sua comunità, ma per l’intera Valle Caudina. I miei complimenti a tutti i giocatori che hanno reso possibile questo risultato, all’allenatore, Pasquale Iuliano, al dirigente Lorenzo Valente, e al Presidente Joe Ricci, che ha sempre creduto in questo straordinario sodalizio sportivo, sostenendolo e supportandolo.” Così il consigliere regionale Enzo Alaia.

“Le realtà sportive come la Audax Cervinara – aggiunge Alaia – danno un contributo significativo alla crescita dei nostri giovani, che vengono educati ai valori che sono propri di tutte le attività sportive. Quando poi raggiungono risultati importanti come la Coppa Italia di Eccellenza, allora – conclude – diventano vanto e orgoglio per tutta la nostra Irpinia.”