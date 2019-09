Sport Coppa Campania, buona la prima per la Cus Avellino: Futsal Club Solofra battuto 22 settembre 2019

Buona la prima per la Cus Avellino, Futsal Club Solofra battuto. La formazione guidata da mister Genny Venezia ha avuto la meglio, in Coppa Campania, contro il Futsal Club Solofra. I lupi hanno strappato la vittoria con il risultato di 4-2. Le marcature portano le firme di Tarantino (x2) e Galeotafiore (x2). In goal per i padroni di casa Trerotola e De Maio. Padroni di casa subito in vantaggio dopo uno svarione dei lupi, ma il pareggio arriva con Galeotafiore che insacca la sfera all’incrocio. Il Solofra non si perde d’animo trovando nuovamente il vantaggio.

Gol sbagliato, gol subito. Tarantino si fa trovare pronto insaccando la sfera per il momentaneo 2-2. Al ritorno in campo il Solofra fa paura ai lupi colpendo tre legni. Il Cus Avellino trova prima il colpo del 3-2 con Galeotafiore e poi Tarantino. Termina 4-2 per gli ospiti. Esordio apprezzabile per i due nuovi arrivati, Landolfi e Guerriero. Tra sette giorni al Pala Coni di Avellino il match di ritorno contro i conciari.