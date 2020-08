Politica ConversAZIONI, Bochicchio (M5S): “Con il deputato Maglione parliamo del futuro dell’agricoltura tra tradizione e innovazione” 21 Agosto 2020

Quarto appuntamento con ConversAZIONI, la rubrica on line ideata e curata da Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle. “Legata a filo doppio al tema del rilancio delle aree interne della Campania, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, è la questione relativa al rafforzamento delle politiche agricole che sappiano valorizzare quei prodotti tipici delle nostre zone – e sono tanti – che rappresentano eccellenze agroalimentari conosciute ed apprezzate in Italia e non solo. Parliamo di un comparto strategico per l’Irpinia, per questo bisognerebbe puntare maggiormente sulle filiere di qualità con lo sblocco dei fondi destinati ai PSR finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La Campania ha speso poco e male le risorse provenienti da questi programmi se è vero, come è vero, che, secondo il rapporto del Ministero dell’Agricoltura sullo stato di avanzamento della spesa pubblica dei PSR 2014-2020, nel primo trimestre di quest’anno è stato speso nella nostra regione il 39,85% delle risorse. Solo Puglia, Abruzzo e Basilicata hanno fatto peggio. Non possiamo più permettercelo se vogliamo cogliere la sfida di uno sviluppo dei territori tra tradizione ed innovazione. A parlarne con me questo pomeriggio ci sarà il deputato del M5S, componente della Commissione Agricoltura, Pasquale Maglione”, dichiara Bochicchio. Appuntamento, quindi, oggi venerdì 21 agosto, alle ore 17.30 sulla pagina pubblica Facebook di Carmen Bochicchio (https://www.facebook.com/CarmenBochicchioM5S).