Politica Convenzioni Pd, i risultati dei circoli irpini: vincono Martina e Annunziata 29 gennaio 2019

Sono stati ufficializzati i risultati del voto dei tesserati al Partito Democratico per le mozioni congressuali nazionali e regionali. “Il percorso delle convenzioni si è chiuso in maniera positiva per tutto il Partito Democratico” afferma Fabio Galetta Presidente della commissione provinciale per il congresso del Partito Democratico.

“Con un lavoro trasparente e serio – continua Galetta – la Commissione ha potuto far vivere ai nostri militanti un momento fondamentale e sano di partecipazione”.

I risultati definitivi sono i seguenti:

Nazionale

Giachetti 5,1%

Martina 38,1%

Boccia 19,0%

Zingaretti 37,6%

Corallo 0,1%

Saladino 0,1%

Regionale

Annunziata 51,8%

Del Basso De Caro 36,5%

Filippelli 11,4%

Visconti 0,3%

“Il dato quindi consegna un quadro ben definito per tutte le mozioni. Per ora abbiamo congelato il voto di alcuni circoli che non hanno provveduto al pagamento entro i termini previsti, ma anche sommando i loro voti, nulla cambia dal punto di vista delle percentuali. Le convenzioni dei 180 delegati provinciali che eleggeranno i 14 delegati nazionali, si svolgeranno il 30 gennaio presso la sede della Federazione provinciale in via Tagliamento alle 0re 18.00” conclude il Presidente.