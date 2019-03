Cronaca Primo Piano Controlli a tappeto nel week end: tre denunce e una patente ritirata. Foglio di via per un pregiudicato 11 marzo 2019

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i Carabinieri stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che negli ultimi giorni hanno portato alla denuncia di tre persone, al ritiro di una patente di guida e all’allontanamento di un pregiudicato.

In particolare, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 65enne di Caposele, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. I Carabinieri della Stazione di Caposele, intervenuti a seguito di un sinistro stradale fortunatamente senza gravi feriti, hanno trovato l’uomo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti per la guida. Oltre alla denuncia in stato di libertà per il 65enne è scattato il ritiro della patente di guida;

Un 70enne di Senerchia al controllo dai Carabinieri della locale Stazione è stato invece trovato in possesso di alcune cartucce calibro 12 illegalmente detenute. Infine, un 30enne di Torella dei Lombardi, già gravato da precedenti di polizia, all’esito di perquisizione eseguita dai Carabinieri del posto, è stato sorpreso in possesso di numerosi attrezzi da lavoro di cui non era in grado di dimostrarne la provenienza, che pertanto venivano sequestrati. Si tratta di 5 cassette contenente serie di chiavi complete, due trapani, un flex, un tagliasiepe, un avvitatore ed un seghetto alternativo.

È stato invece allontanato con Foglio di Via Obbligatorio un 47enne di Napoli, con a carico precedenti di polizia per delitti contro la fede pubblica, sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Montemarano, in atteggiamento sospetto: opportunamente interpellato, non era in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione circa la sua presenza in quel Comune.