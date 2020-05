Cronaca Controlli del territorio dei Forestali: due denunce e altre sanzioni 16 maggio 2020

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino due persone che, in concorso tra loro, avevano effettuato un taglio di un bosco ceduo, ubicato in area sottoposta a vincolo idrogeologico di Caposele, in difformità alla comunicazione di taglio per autoconsumo. In particolare si è accertato che risultava tagliata una superficie di 6.700 mq in assenza di autorizzazione. Oltre alla denuncia sono scattate le previste sanzioni amministrative.

Inoltre, i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino, nell’ambito dei controlli eseguiti nel serinese e inerenti l’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura, hanno sanzionato una persona per avere effettuato un trattamento fitosanitario in un noccioleto in assenza della comunicazione prevista al comune, in orario non consentito e senza l’apposizione della prevista cartellonistica.