Cronaca Controlli dei Forestali sul territorio: comminate due sanzioni amministrative 22 marzo 2020

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, a seguito di controlli in materia di tutela ambientale e del paesaggio, hanno elevato una sanzione amministrativa a carico della proprietaria di un fondo, ubicato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico del Comune di Monteforte Irpino, per aver proceduto al ripristino di una strada in terra battuta (della lunghezza di circa 150 metri e larga 2,5) preesistente a servizio del suo castagneto, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano, invece, all’esito dell’accesso ispettivo a un’azienda ubicata in un comune della Valle del Calore, hanno elevato una sanzione amministrativa a carico del titolare, in quanto è stata riscontrata l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla lavorazione di frutta secca.