Cronaca Controlli dei Carabinieri: due segnalazioni per droga, nove fogli di Via 2 luglio 2018

Controlli anti-droga, week-end di su controlli su strada per i carabinieri. A Calabritto, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un 20enne del luogo, fermato alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, accertata con successivo esame tossicologico. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria ed il ritiro della patente di guida.

A Paternopoli, un 25enne ed un trentenne del posto, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati segnalati dai Carabinieri della locale Stazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’art. 75 del D,P,R. 309/90 quali assuntori di stupefacenti. I circa 5 grammi di hashish rinvenuti in loro possesso sono stati sottoposti a sequestro.

Infine, i Carabinieri delle Stazioni di Chiusano San Domenico, Montemarano, Paternopoli e Volturara Irpina, hanno proposto per la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nove pregiudicati, di età compresa tra i 20 ed i 65 anni (di cui 8 di Napoli ed uno di Sant’Angelo dei Lombardi), sorpresi a girovagare, in atteggiamento sospetto e senza un giustificato motivo, nei centri abitati dei citati Comuni.