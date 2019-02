Provincia Contro il tumore al seno, Giornata della prevenzione a Pratola Serra 4 febbraio 2019

Grande successo per la giornata di prevenzione gratuita organizzata nella giornata di ieri, domenica 3 febbraio, dall’amministrazione comunale di Pratola, dall’Amos Paternopoli e dalla Misericordia di Pratola Serra, presso la struttura adibita a scuola primaria in Località Pioppi. Oltre 250 le visite effettuate, tra senologiche con il dott. Carlo Iannace, dermatologiche con il dott. Antonio Magliaro, ortopediche con il dott. Pierpaolo Santoro, urologiche con il dott. Rino Iapicca e nutrizionistiche con la dott.ssa Paola Molettieri.

“Siamo contenti che il messaggio dell’importanza della prevenzione è stato recepito dalla popolazione, perché rappresenta una buona pratica in termini di tutela della salute”, commenta il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero.

“E’ fondamentale -prosegue – lavorare per aumentarne la consapevolezza nei cittadini, per questo ogni anno, ormai da tempo, l’Amministrazione Comunale si prodiga al fine di organizzare eventi di questo tipo che rappresentano un’ottima occasione per accrescere sia il benessere individuale che quello dell’intera collettività”.

“Un ringraziamento al dott. Iannace e a tutti i medici presenti che hanno prestato gratuitamente la loro professionalità al servizio di un nobile impegno, alle volontarie dell’Amos Paternopoli per l’organizzazione, ai ragazzi della Misericordia di Pratola Serra per il prezioso aiuto e a tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita di questa giornata. Certamente si tratta di un impegno da ripetere ogni anno e non mancheranno altre iniziative dirette alla prevenzione di altre patologie” conclude il sindaco Aufiero.