Attualità Contrasto al bullismo: presentato a Serino il libro “Cristalli”” 8 febbraio 2019

Dopo l’entusiasmo riscontato il occasione dell’iniziativa di contrasto al bullismo prossimo appuntamento l’8 Marzo

In occasione della settimana di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, giovedì 7 Febbraio, ha avuto luogo presso l’Aula Consiliare del Comune di Serino, la presentazione del libro “Cristalli” di Roberta della Fera, giovanissima autrice irpina alla sua opera prima.

L’iniziativa, introdotta e moderata dall’Assessore al Turismo, Politiche Giovanili, Politiche Europee e PSR del Comune di Serino Marcello Rocco, ha visto gli interventi: del Sindaco di Serino Vito Pelosi; della Preside dell’Istituto Comprensivo di Serino Antonella De Donno; del responsabile editoriale di “Saremo Alberi Libroteca” Francesco Marino Iandiorio; dell’editore di “Saremo Alberi Libroteca” Vincenzo Aliberti; della Presidente dell’UNICEF della provincia di AvellinoAmalia Benevento e dell’autrice del testo Roberta Della Fera.

Parte dei ricavati dalla vendita del libro sono andati in donazione proprio all’UNICEF, per progetti umanitari a favore dei bambini.

Particolarmente toccanti gli interventi di diversi alunni dell’Istituto comprensivo di Serino e di una mamma, che ha raccontata la storia della figlioletta vittima di episodi di bullismo e delle studentesse del 1° Liceo di Scienze Umane Virgilio Amarone di Avellino.

L’evento è stato realizzato in sinergia tra, l’Amministrazione comunale di Serino, attraverso l’Assessorato al Turismo, Politiche Giovanili, Politiche Europee e PSR, l’Istituto comprensivo di Serino, l’”Associazione Insieme Uni” e l’”Associazione IDEA Irpinia”, che da anni si occupa di promozione e tutela del territorio a livello provinciale e regionale.

A Seguito della manifestazione la Dirigente scolastico Antonella De Donno ha dichiarato: “Questa mattina, per tutti i presenti in sala, è stata un’occasione unica per scendere in campo e dare prova della propria saggezza. Abbiamo dimostrato che insieme si può assurgere a qualcosa di grande, migliore, superiore.

Grazie a tutti per essere intervenuti alla lunga serie di incontri programmati in nome della legalità, consentendo di instaurare quel dialogo tra diverse generazioni che ha aperto le strade alla condivisione totale del bene comune. Arrivederci al prossimo incontro, nel frattempo continuiamo a riflettere sull’importanza del rispetto, dell’amicizia, della tolleranza, del superamento dell’omertà.”

L’Assessore Marcello Rocco ha invece dichiarato: “Siamo, estremamente, felici della risposta avuta dai giovanissimi del territorio che in maniera spontanea sono intervenuti e hanno raccontato diverse loro esperienze che ci fanno sperare in un futuro migliore. Il nostro impegno a favore dei ragazzi e dei bambini del territorio non si ferma qui. La prossima iniziativa si terrà infatti, venerdì 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna, dove questa volta i giovani serinesi ed irpini potranno confrontarsi con l’Arma dei Carabinieri che in questi anni di attività, a favore del Bene Comune e del principio di legalità, non ha mai fatto mancare la sua presenza”.