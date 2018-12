Cronaca Contrasto ai furti: foglio di via per due romeni 24 dicembre 2018

I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno sorpreso due soggetti a girovagare con insistenza nei pressi di abitazioni ed esercizi commerciali.

I due romeni, provenienti dalla provincia di Salerno, non sono stati in grado di fornire alcuna valida giustificazione sulla loro presenza in quel luogo. In considerazione dei precedenti penali emersi a loro carico (soprattutto per reati contro il patrimonio), sono stati proposti alla Questura di Avellino, per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.