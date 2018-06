Cronaca Contrasto a furti: pregiudicato allontanato con foglio di Via 8 giugno 2018

Contrasto a furti: pregiudicato allontanato con foglio di Via. A Parolise, una pattuglia della Stazione di Chiusano San Domenico ha sorpreso un uomo che, con fare sospetto, si aggirava nel centro abitato.

Il 50enne del serinese, alla specifica richiesta da parte dei carabinieri, non ha fornito alcuna valida giustificazione sulla sua presenza in quel luogo.

Condotto in Caserma per accertamenti, in considerazione dei precedenti di polizia emersi a suo carico (soprattutto per reati contro il patrimonio), è stato proposto per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.