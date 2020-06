Cronaca Contrada, realizza pista in montagna senza autorizzazione: denunciato 11 giugno 2020

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare i Carabinieri della Stazione Forestale di Forino hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino, il proprietario di un fondo montano ubicato in agro del Comune di Contrada per aver realizzato una pista in terra battuta (lunga oltre 200 metri e larga 1,80) in assenza della prevista autorizzazione.

Oltre alla denuncia, è scattata la sanzione amministrativa per aver effettuato lavori di movimento in terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.