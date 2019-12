Attualità Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo servizio di conto corrente di Google 30 dicembre 2019

Google annuncia la partnership con Citigroup per offrire i conti correnti. I CFD di Google sulle azioni Vestle potrebbero avere un impatto?

Google ha recentemente annunciato che sta collaborando con il gigante bancario Citigroup Inc. e una

cooperativa di credito in Calfornia per offrire conti correnti attraverso la sua applicazione Google Pay, il

cui lancio è previsto per il 2020. Probabilmente vi state chiedendo: “Perché Google dovrebbe offrire

conti bancari? Ma la verità è che molte aziende tecnologiche in tutto il mondo stanno entrando nel

mondo finanziario. Ad esempio, c’è Apple Pay, che serve oltre 20 milioni di persone negli Stati Uniti da

solo – il doppio degli 11 milioni di utenti di Google Pay – e di recente ha lanciato la carta di credito Apple,

offrendo premi dall’1% al 3% di ritorno sugli acquisti, oltre a una serie di comode funzioni in-app.1

Amazon è in trattative per offrire un programma simile per i conti personali, e Facebook è ancora pronto

a lanciare Libra, la propria valuta criptata l’anno prossimo.2

Il team di Vestle ha quindi deciso di condividere il nostro sapere fino adesso sulla nuova banca di Google

e stiamo condividendo i fatti con voi in questo articolo informativo.

Come si differenzia Google Bank da una banca normale?

Prima di tutto, non si chiama nemmeno Google Bank. Almeno non ancora. Attualmente in esecuzione

con il nome in codice ‘Cache’, il progetto non avrà probabilmente lo stesso tipo di nome accattivante

come il resto dei prodotti Google che conosciamo bene, in quanto Google non si aspetta che si auto-

marchi il servizio di conto corrente. In secondo luogo, non è una banca gestita in modo indipendente, di

per sé, né opererà utilizzando le stesse funzioni di estrazione dati utilizzate dalla maggior parte dei

prodotti Google. Secondo l’esecutivo di Google Caesar Sengupta, i servizi bancari dell’azienda

seguiranno lo stesso protocollo di Google Pay di non condividere i dati finanziari dei suoi utenti con le

aziende pubblicitarie.2

In sostanza, questo conto bancario di Google è diverso dal collegare un conto corrente esistente al tuo

Google Pay. Si tratta piuttosto di un conto corrente separato offerto attraverso una partnership con

Google e Citigroup che è disponibile per i clienti attraverso la piattaforma Google Pay.3

In che modo la banca Google influenzerà le banche normali?

Il vostro primo pensiero potrebbe essere che una società con la portata globale di Google potrebbe

rivelarsi una minaccia per le banche, ma, come si scopre, il servizio di conto Google può effettivamente

sostenere le banche nella lotta sempre crescente per acquisire i depositi dei consumatori. Secondo

Bloomberg, i depositi presso alcune delle più grandi banche degli Stati Uniti sono diminuiti del 2,2%

l’anno scorso, il più basso dal 2010, dato che molte persone hanno scelto di utilizzare le banche digitali

per il loro accesso integrato alle applicazioni mobili e gli elevati tassi di interesse solitamente offerti sui

conti di risparmio.3 E secondo David Donovan, specialista di tech banking, le banche devono fare di più

per rimanere competenti. “Le banche dovranno aggiornarsi per essere più nativi e reattivi, o saranno

disintermediati o lasciati fuori dalle aziende tecnologiche “2.

Questa teoria è stata testata l’anno scorso, quando il partner di Google Citigroup ha lanciato la propria

banca digitale nazionale, inviando depositi medi nel settore retail della banca che sono saliti del 2,9% a

186 miliardi di dollari. In definitiva, la possibilità di collegarsi a Google dà a una banca come Citigroup la

possibilità di aggiungere clienti in un modo simile a come le compagnie aeree possono contribuire ad

aumentare i conti con carta di credito con programmi di fidelizzazione delle miglia. “È una guerra per i

depositi”, ha detto Betsy Graseck, analista di Morgan Stanley. “Un’opportunità di offrire valore ai clienti

aziendali e di raccogliere conti correnti incrementali è una buona decisione commerciale”.3

In che modo la banca influenzerà Google?

La missione di Google è “organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente

accessibili e utili “4 , quindi, all’inizio, la Google Bank sembra un’opportunità per il gigante della

tecnologia di ottenere un coinvolgimento ancora maggiore da parte dei suoi utenti, contribuendo al

tempo stesso a una sorta di bene tecnologico superiore. Questo punto è stato riassunto da Sengupta di

Google: “Se possiamo aiutare più persone a fare più cose in modo digitale online, è un bene per internet

e un bene per noi”. Ma lì Google potrebbe trovare una piccola sfida nel rassicurare un pubblico sempre

più cauto nei confronti dell’uso dei dati privati che il loro denaro è in mani sicure. Un sondaggio

condotto da McKinsey & Company ha rivelato che il 58% delle persone intervistate ha dichiarato che si

fiderebbero dei prodotti finanziari offerti da Google. Ma una confutazione di supporto viene dallo

specialista di tech banking David Donovan, che ha sottolineato che i consumatori si aspettano dalle

banche lo stesso tipo di esperienza orientata alla tecnologia che ricevono da aziende come Apple e

Google, rendendo inevitabile che le grandi aziende tecnologiche si troveranno in qualche modo

associate ai servizi finanziari per prosperare.2

Quali sono i benefici per i consumatori?

Poiché i dettagli sono ancora un po’ indecisi, è troppo presto per dire quali persone a livello di

consumatori possono aspettarsi da Google Banche – o come sarà chiamato – ma sfruttare i benefici delle

attuali funzioni di dati di Google con accesso a un conto corrente potrebbe suonare come James Angel,

professore di finanza alla Georgetown University, quando ha detto: “Immaginate il vostro assistente

finanziario personale, che tiene traccia delle vostre spese ma si integra anche con altre informazioni

sulla vostra vita. Pensatelo come l’applicazione dell’intelligenza artificiale al sistema bancario . Più dati

ha, più cose può fare. “1

In conclusione

Il Wall Street Journal ha riassunto cosi la spinta di Google in finanza: “In pratica, qualsiasi mossa di

questo gigante tecnologico è importante, quindi non c’è da stupirsi se Alphabet (la società madre di

Google) è una delle azioni Vestle più popolari scambiate. In Vestle, offriamo la possibilità di investire in

azioni Alphabet così come in centinaia di altri strumenti, sotto forma di CFD, dando ai trader

l’opportunità di sfruttare i movimenti dei prezzi sui mercati finanziari, sia in salita che in discesa.

Registrati oggi stesso per saperne di più sul funzionamento finanziario di queste grandi aziende, per

avere accesso al materiale didattico, calendari economici e molto altro ancora.

