Consiglio, Urciuoli (M5S) vota per Maggio. Ciampi: “Non lo capisco”

Primi “strasichi” dell’infuocato consiglio comunale di Avellino. L’appoggio di Luigi Urciuoli ad Ugo Maggio fa storcere il muso, non poco, all’ex sindaco del MoVimento 5 Stelle. Se questa notizia dovesse trovare conferma e in attesa che il Consigliere Urciuoli si chiarisca le idee sui concetti di maggioranza e minoranza – scrive su Facebook Vincenzo Ciampi – come semplice elettore del M5S mi sento rappresentato, nel Consiglio Comunale di Avellino, soltanto da Ferdinando Picariello. Capisco e condivido che la minoranza/opposizione possa votare un provvedimento della maggioranza per il bene della città ma questo voto, almeno per il momento, non lo capisco”.