Consiglio regionale, seduta ad oltranza sul bilancio

A seguito della questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, sul provvedimento “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania- legge di Stabilità regionale 2019”, il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, è convocato per il 28 dicembre 2018 alle ore 12,00 ad oltranza per l’esame dei seguenti provvedimenti: Delibera “Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2016; “delibera amministrativa “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2019-2021”; disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania- legge di Stabilità regionale 2019”, “disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania.