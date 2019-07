Politica Consiglio Regionale, domani question time sulla mancata contrattualizzazione dei Navigator 25 luglio 2019

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà il 26 luglio 2019 dalle ore 11 alle ore 13 per il Question Time.

All’ordine del giorno sono iscritte le interrogazioni su: “Attività di volontariato nel SEU territoriale 118” presentata dalla Consigliera Valeria Ciarambino(M5S); “Porti di rilevanza regionale” del capogruppo di FI, Armando Cesaro; “Prestazioni diagnostiche e specialistiche per pazienti oncologici, istituzione fondo speciale regionale al di fuori dei tetti di spesa” del consigliere Alfonso Longobardi (De Luca Presidente), che ha presentato anche un’interrogazione sulle “Prestazioni e terapie per bambini affetti dal disturbo dello spettro autistico, compensazione nell’utilizzo delle risorse economiche per coprire l’intero fabbisogno”. Queste ultime interrogazioni sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.

All’ordine del giorno anche alcune interrogazioni in materia di lavoro, indirizzate all’Assessore regionale competente Sonia Palmeri come la “Mancata contrattualizzazione dei navigator Campania”, ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello (M5S); l’“Esclusione LSU dal Piano del fabbisogno del personale” della collega di gruppo, Valeria Ciarambino; il “Piano triennale di fabbisogno di personale 2019 – 2021” ad iniziativa del capogruppo di FI, Cesaro, il quale è presentatore anche di un’altra interrogazione al Presidente della Giunta regionale sulla “Filiera bufalina in Campania”.

Al vertice della Regione Campania sono rivolte, altresì, le interrogazioni sui “Sistemi di verifica biometrica delle presenze nelle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Campania” e sulla “Vendita titoli di viaggio isole del Golfo di Napoli” del capogruppo di Campania Libera,Psi, Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli.