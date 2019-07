Consiglio, Maggio presidente alla prima votazione. Dieci le schede bianche

Renato Spiniello – Comincia con la convalida del sindaco e degli eletti, sotto la presidenza del consigliere anziano (il più votato) Ettore Iacovacci, il primo consiglio comunale dell’era Gianluca Festa. All’ordine del giorno, oltre alla comunicazione della giunta, la nomina della commissione elettorale e gli indirizzi generali di governo, l’elezione di presidente e vicepresidente dell’aula.

Alla prima votazione, dopo una sospensione di circa 15 minuti, con 23 voti (presumibilmente 21 di maggioranza, tra cui anche il voto del sindaco, e 2 d’opposizione) è stato eletto Ugo Maggio, riferimento della lista “Davvero”. Ne bastavano 21 per essere eletti.

Dieci le schede bianche, tutte provenienti dai banchi della minoranza, che ha espresso in questo modo il proprio dissenso. La decisione, infatti, non è stata ritenuta condivisa dalla totalità dell’aula, in particolare dai consiglieri Luca Cipriano, Amalio Santoro, Dino Preziosi e Nicola Giordano, con quest’ultimo che ha chiesto al primo cittadino di rivedere le proprie scelte per riappacificare una città disunita all’indomani del voto. Festa, tuttavia, come da prerogativa dell’aula, ha demandato ai consiglieri l’individuazione di colui che, per cinque anni, siederà alla sua sinistra per dirigere con imparzialità i lavori del consiglio.

Per il ruolo era stato indicato da Luigi Urciuoli anche l’ex alfiere del M5s Ferdinando Picariello, candidatura poi ritirata da quest’ultimo per mancanza di condivisione sulle scelte.