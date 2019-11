Consiglio comunale Avellino: domani il giorno della Medugno e della nuova “Dante”

Consiglio comunale Avellino, domani è il giorno della Medugno e della nuova “Dante Alighieri”. Il civico consesso si riunirà alle 15 e si inizierà con le interrogazioni: un’ora di tempo. Poi si procederà con la surroga con il consigliere di maggioranza, Guido D’Avanzo, che lascia il consiglio comunale per la presidenza della Misericordia. Al suo posto, la prima dei non eletti. Per Francesca Medugno un ritorno tra i banchi del consiglio comunale.

Si parlerà poi dell’ordine del giorno presentato da Costantino Preziosi, il quale auspica il ritorno alla internalizzazione del servizio di riscossione dei tributi, con l’istituzione del settore “Entate Comunali”. Si parlerà anche della costituzione del gruppo di lavoro per studiare e predisporre una proposta di Patto di Integrità e/o una proposta di Codice Etico. Infine, in aula arriverà il progetto per la “realizzazione Campus Scolastico- Recupero ex Scuola Dante Alighieri”.