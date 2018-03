Provincia “Consigli comunali in diretta, eco-compattatori e opere pubbliche”: le proposte di Noi Per Grottolella 29 marzo 2018

La nota del Gruppo consiliare di minoranza “Noi Per Grottolella” del Comune irpino.

Nell’ultimo consiglio comunale del comune di Grottolella, svoltosi sabato 24, si è discuto di tanti temi: dalle opere pubbliche alle imposte comunali. Nel corso della seduta sono state avanzate diverse proposte dal Gruppo di Minoranza “Noi per Grottolella” composto da Grossi, Magliacane e Spagnuolo.

“La prima proposta è stata quella di regolamentare la trasmissione in diretta delle sedute di consiglio comunale al fine di incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa , consentendo ai cittadini tutti di formarsi una opinione libera e consapevole su quella che è la vita amministrativa, e questo potrebbe avvicinare sopratutto i giovani alla politica e alle istituzioni e per favorire anche il legittimo controllo dei cittadini rispetto i lavori del consiglio comunale, e su quella che è l’azione amministrativa. Questa proposta vuole trasformare il cittadino da spettatore a protagonista della vita politica del paese, allo scopo di creare un proficuo dialogo tra amministrazione e comunità amministrata” ha dichiarato il capo gruppo Marco Grossi.

Subito dopo il consigliere Vincenzo Spagnuolo ha presentato una proposta di installazione di eco-compattatori “al fine di incrementare sul territorio comunale la raccolta differenziata di vetro, alluminio e plastica. Dalla possibile installazione potrebbe consentire un alleggerimento della tassazione sui rifiuti e sia una maggiore tutela dell’ambiente e favorirebbe una maggiore educazione ambientale e civica con una sicura e migliore vivibilità del territorio comunale e non ci sarà nessun aggravio per le casse del comune, ci auguriamo che la maggioranza prende in considerazione la nostra proposta”.

Sempre lo stesso consigliere ha illustrato l’interpellanza in merito alla costituzione del Gruppo di protezione civile. Il gruppo di minoranza è stato critico su come l’amministrazione ha gestito la vicende delle opere pubbliche e di come questa amministrazione abbia fallito completamente nei suoi intenti e obiettivi.

“Noi facciamo politica per il bene della nostra comunità e le nostre proposte vogliono essere utili alla nostra comunità, facciamo politica per passione e per dare un contributo vero e significativo per la crescita del nostro paese, la nostra è una minoranza di controllo ma anche di proposta fattiva e di pensiero politico ed ideale “- è quanto dichiarato dal Luciana Magliacane consigliera di opposizione.