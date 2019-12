Avellino Conservatorio, weekend all’insegna dei concerti di Natale 20 dicembre 2019

Sarà un fine settimana all’insegna del Natale quello organizzato dal Conservatorio “Domenico Cimarosa”, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro.

Dopo il successo a Chiusano San Domenico per il Concerto di Natale della Cimarosa Young

Sinfonietta diretta dal M° Massimo Testa, questa sera si replica Bagnoli Irpino, dove l’ensemble

terrà un concerto nella Chiesa Santa Maria Assunta, in occasione della prima della rassegna Natale

al Borgo.

Domani, invece, sabato 21 dicembre (ore 20:30- ingresso gratuito) l’Auditorium «Vitale» di piazza

Castello, ospiterà l’ultimo concerto della prima edizione del Cimarosa Cori Festival, la rassegna

nata da una idea del presidente Luca Cipriano. Dopo il successo degli Hirpini Cantores, della Corale

Duomo e del Coro InCanto, domani sarà la volta del Coro “Gesualdo”, diretto dal Maestro Cinzia

Camillo, con la partecipazione del Maestro Luis di Gennaro (pianoforte) ed il coordinamento

artistico di Sergio D’Onofrio. Il Coro “Gesualdo” si esibirà nel concerto dal titolo “Cantate

Domino”, il cui tema dominante è un canto di gioia e ringraziamento per tutto ciò che rappresenta

la vita, dagli elementi fisici, come la luce, la terra, l’acqua.

Nato dall’incontro fra i giovani coristi del Teatro “Gesualdo” di Avellino e l’ensemble vocale

“Musicantus”, composto da bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 27 anni, il Coro

“Gesualdo” è uno dei laboratori che l’Associazione Progetto Diffusione Musica porta avanti, con

l’obiettivo di diffondere fra i giovani la cura per la cultura delle tradizioni musicali.

Domenica 22 dicembre, il Conservatorio “Cimarosa” di Avellino torna in scena a Napoli a Palazzo

Zevallos Stigliano, nell’ambito della rassegna “È aperto a tutti quanti”, con un concerto

straordinario di Natale: “Gospel, Spirituals e Carols”, con musiche della tradizione natalizia afro-

americana e inglese.

Un doppio appuntamento, quello che rientra nell’ambito di “Musica a pranzo” (ore 12:00 e ore

14:00), che vedrà in scena: Marina Bruno (voce), Giuseppe Di Capua (pianoforte), Gabriella Di

Capua (voce), Simone Vita (basso elettrico) e Giovanni Nardiello (batteria). Un concerto che esplora il sentimento religioso attraverso la tradizione della musica gospel e spiritual, retaggio di

una cultura, quella afro-americana, da sempre foriera di capolavori artistici indimenticabili per

intensità e capacità di coinvolgere il pubblico, con l’esecuzione di brani come God rest you merry

gentleman, Swing low, Amazing grace, His eye is on the sparrow, Nobody knows.